Проектор boAt CineHead E1 оценен в 80 долларов

Компания boAt пополнила ассортимент бюджетных умных проекторов моделью CineHead E1, которая является более простой версией старшей модели M1. Новинка характеризуется базовым разрешением 720p, поддержкой воспроизведения в разрешении 1080p, максимальной яркостью 150 ANSI люмен, проекцией изображения диагональю до 150 дюймов, предустановленной операционной системой Android 13 с поддержкой стриминговых сервисов Netflix, YouTube и Prime Video, а также беспроводной трансляции изображения с совместимых гаджетов, электронной фокусировкой и вертикальной коррекцией трапецеидальных искажений, 3-Вт динамиком с поддержкой Bluetooth 5.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, интерфейсами HDMI, USB и AUX. Цена проектора на дебютном индийском рынке составляет 80 долларов.