Представлен проектор Anker Nebula P1i

Компания Anker выпустила на европейский рынок проектор Soundcore Nebula P1i, который оценен в 360 евро. Новинка характеризуется нативным разрешением Full HD, проекцией изображения диагональю до 150 дюймов, проекционным соотношением 1,25:1, светодиодным источником света яркостью до 380 ANSI люмен, показателем контрастности 1500:1, системой автофокусировки и автоматической коррекции трапецеидальных искажений, предустановленной операционной системой Android TV с прошивкой Google TV и доступном к стриминговым сервисам, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, интерфейсом HDMI с поддержкой ARC, разъемом USB-A и входом AUX, 10-Вт динамиками Dolby Audio, раскрывающимися под углом до 90° и углом наклона самого проектора до 200°.