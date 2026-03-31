Представлена глобальная версия Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)

Компания Xiaomi выпустила на международный рынок компактный медиаплеер и гаджет для потокового мультимедиа TV Stick HD (2nd Gen). Новинка характеризуется обновленным чипом с четырьмя ядрами Cortex-A55 и графическим адаптером Mali-G31 MP2 (производительность CPU выросла на 38% в сравнении с предыдущим поколением), 1 ГБ оперативной памяти DDR4, 8 ГБ встроенной памяти, поддержкой вывода изображения Full HD с 60 к/с, поддержкой HDR10+, поддержкой форматов аудио Dolby Audio и DTS:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, интерфейсом HDMI для подключения к телевизору, разъемом Micro-USB для питания, предустановленной операционной системой Google TV, корпусом с размерами 107,4:30:14 мм и массой 44 грамма. Цена устройства пока не объявлена, но некоторые российские ритейлеры уже выпустили его в продажу по цене в 4600 рублей.