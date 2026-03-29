100-дюймовый телевизор Redmi TV MAX (2026) появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу недавное представленные серии телевизоров Redmi A Pro и Redmi TV MAX 2026 года. Первая серия состоит из моделей диагональю от 43 до 75 дюймов. Они оценены от 215 до 480 долларов. Телевизоры оснащаются панелями с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц в базовой 43-дюймовой модели и 144 Гц во всех остальных, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, портом HDMI 2.1, четырехъядерными или пятиядерными платформами с ядрами Cortex-A55, до 3 ГБ ОЗУ, до 64 ГБ флеш-памяти, а также звуковой системой от 16 Вт до 20 Вт в зависимости от модели.

Серия Redmi TV MAX отличается версиями на 85 и 100 дюймов по диагонали, которые стоят 655 и 1230 долларов соответственно. Они отличаются 20-Вт и 30-Вт акустикой, яркостью 400–600 кд/кв.м, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и энергопотреблением 450 Вт.