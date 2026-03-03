98-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2026 оценили в 2300 евро

Компания Xiaomi выпустила не европейский рынок серию телевизоров TV S Mini LED 2026, которая представлена в диагоналях 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QD-Mini LED с разрешением 3840:2160 точек, пиковой яркостью 1200 нит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц и поддержкой HDR10+ у первых трёх моделей, 144 Гц и поддержкой Dolby Vision у двух старших моделей, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 15-Вт динамиками 15 Вт с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5/6 и Bluetooth 5.0/5.2, а также интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0. Телевизоры оценены в 600, 800, 1000, 1500 и 2300 евро соответственно.

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор…
На выставке CES 2026 компания Samsung представила линейку новых телевизоров, но главной премьерой стал 13…
Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 …
Компания Xiaomi объявила о скором выходе на международный рынок телевизоров серии TV S Mini LED 2026, в к…
Лазерный проект Hisense C3 выходит в России …
Компания Hisense выпустила на российский рынок лазерный мини-проектор Hisense C3, который основан на трёх…
Представлены QLED-телевизоры TCL P8L…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией P8L, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75…
100-дюймовый телевизор Hisense E8S RGB-Mini LED оценили в $…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E8S RGB-Mini LED, которая состоит из моделей с …
Представлен бюджетный проектор XElectron iProjector 3 Plus…
Компания XElectron пополнила ассортимент проекторов моделью iProjector 3 Plus с разрешением Full HD и дек…
Лазерный телевизор Hisense L9Q выходит в России…
Компания Hisense объявила о скором выходе на российский рынок флагманского лазерного телевизора Hisense L…
Представлены телевизоры серии TCL P7L Premium QLED TV…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией P7L Premium QLED TV, которая состоит из моделей с р…
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor