98-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2026 оценили в 2300 евро

Компания Xiaomi выпустила не европейский рынок серию телевизоров TV S Mini LED 2026, которая представлена в диагоналях 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QD-Mini LED с разрешением 3840:2160 точек, пиковой яркостью 1200 нит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц и поддержкой HDR10+ у первых трёх моделей, 144 Гц и поддержкой Dolby Vision у двух старших моделей, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 15-Вт динамиками 15 Вт с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5/6 и Bluetooth 5.0/5.2, а также интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0. Телевизоры оценены в 600, 800, 1000, 1500 и 2300 евро соответственно.