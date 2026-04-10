Представлен мини-ПК Dell Pro 5 Micro на Core Ultra 7 366H vPro

Компания Dell пополнила ассортимент компактных ПК моделью Pro 5 Micro, которая основана на платформе Intel Panther Lake. Новинка оснащается корпусом с габаритами 182:36:178 мм, объемом 1,2 литра и массой 1 кг, 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 335 vPro или 16-ядерным Core Ultra 7 366H vPro, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 со скоростью до 7200 МТ/с, двумя твердотельными накопителями M.2 Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также 3,5-мм аудиогнездом спереди, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, портом Ethernet, интерфейсами USB 2.0 и USB-C с поддержкой Power Delivery 100 Вт и DisplayPort Alt mode сзади, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Компьютер оценен от 1275 до 1690 долларов в зависимости от конфигурации.