Представлен мобильный аккумулятор Ugreen PB610

Компания Ugreen объявила о выпуске мобильного аккумулятора PB610, который обращает на себя внимание металлическим серебристым корпусом с красными вставками. Новинка характеризуется двумя цилиндрическими аккумуляторными ячейками суммарной ёмкостью 10000 мАч, 1,47-дюймовым дисплеем для отображения заряда и с поддержкой эмодзи, поддержкой мощности 45 Вт через встроенный кабель USB-C и разъем USB-C, габаритами 25,5:58,5:109 мм и массой 238,7 грамма. Утверждается, что для зарядки iPhone 17 Pro Max до 65% у аккумулятора уйдет примерно полчаса, а Xiaomi 17 Pro Max с его батареей на 7500 мАч за то же время зарядится до 43%. Также отметим наличие разъема USB-A и ремешка для переноски, в роли которого выступает встроенный плетёный кабель. Цена Ugreen PB610 на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 30 долларов.