Представлен мобильный аккумулятор Ugreen PB610

Компания Ugreen объявила о выпуске мобильного аккумулятора PB610, который обращает на себя внимание металлическим серебристым корпусом с красными вставками. Новинка характеризуется двумя цилиндрическими аккумуляторными ячейками суммарной ёмкостью 10000 мАч, 1,47-дюймовым дисплеем для отображения заряда и с поддержкой эмодзи, поддержкой мощности 45 Вт через встроенный кабель USB-C и разъем USB-C, габаритами 25,5:58,5:109 мм и массой 238,7 грамма. Утверждается, что для зарядки iPhone 17 Pro Max до 65% у аккумулятора уйдет примерно полчаса, а Xiaomi 17 Pro Max с его батареей на 7500 мАч за то же время зарядится до 43%. Также отметим наличие разъема USB-A и ремешка для переноски, в роли которого выступает встроенный плетёный кабель. Цена Ugreen PB610 на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 30 долларов.

GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок пит…
Выбору блока питания при планировании сборки очень важно уделить повышенное внимание. Для начала определи…
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания …
Видеокарты, процессоры в современном игровом ПК или рабочей станции требуют уделить повышенное внимание б…
ASUS пребставила блоки питания TUF Gaming Platinum…
Компания ASUS представила новую серию блоков питания ASUS TUF Gaming Platinum — линейка включает модели м…
Представлен пауэрбанк OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank…
Компания OnePlus пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank, к…
Представлен пауэрбанк Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 7.5W …
Компания Xiaomi объявила о выпуске внешнего аккумулятора Magnetic Power Bank 10000 7.5W 2026 Edition, кот…
Corsair представила кабель с защитой от перегрева…
Компания Corsair представила новый кабель питания для видеокарт под названием ThermalProtect с разъёмом 1…
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus GoldОбзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus Gold
Обзор XPG PYLON II 750W. Доступный блок питания для GeForce RTX 50 серииОбзор XPG PYLON II 750W. Доступный блок питания для GeForce RTX 50 серии
Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1
GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1
PCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus GoldPCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus Gold
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor