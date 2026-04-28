ASUS пребставила блоки питания TUF Gaming Platinum

Компания ASUS представила новую серию блоков питания ASUS TUF Gaming Platinum — линейка включает модели мощностью 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт. Новинки получили транзисторы нового поколения GaN MOSFET, повышенную надёжность, фирменную систему охлаждения и дополнительную защиту платы. В отличие от классических кремниевых решений, транзисторы на основе нитрида галлия работают эффективнее, переключаются быстрее, выделяют меньше тепла и лучше выдерживают высокое напряжение. Благодаря этому такие компоненты используются даже в серверных решениях для задач уровня ИИ, мощных игровых систем и не только. По заявлению компании, использование GaN позволяет повысить энергоэффективность до 30% по сравнению с традиционными решениями.

Это означает, что больше энергии поступает комплектующим, а меньше рассеивается в виде тепла. Компактные размеры таких транзисторов также помогают оптимизировать внутреннюю компоновку блока питания. За счёт этого внутри можно разместить более крупные радиаторы и улучшить воздушный поток, что положительно влияет на охлаждение и снижает шум. Собственно, отдельный акцент сделан на акустическом комфорте — уровень шума ASUS TUF Gaming Platinum не превышает 30 дБ, поэтому даже под высокой нагрузкой система остаётся тихой. Это особенно важно для геймеров и создателей контента, которым нужна концентрация. Но и стоят такие блоки питания, естественно, достаточно дорого — это не массовый продукт для доступных ПК.
