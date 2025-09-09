PCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus Gold

Качество блока питания в игровых сборках и рабочих станциях напрямую влияет на стабильность работы систем и долговечность. Важны стабильность напряжений по основной 12В линии и второстепенным линиям, наличие актуальной системы защиты от короткого замыкания, перегрузок и другого типа проблем, а также высокий КПД, хоть и этот параметр в условиях стоимости электричества в России актуален меньше, но является признаком использования качественной схемотехники. Изучаемый сегодня PCCOOLER YN850 соответствует этим требованием и может обеспечивать стабильное питание топовым видеокартам AMD и NVIDIA, включая и те что оснащены разъемом 12VHPWR.

Комплектация

Поставляется в коробке с аккуратным оформлением. Приведены данные по мощности, соответствии требованиям ATX 3.1 и PCIe 5.1, логотип сертификата эффективности 80Plus Gold.

Внешний вид

В комплект входят модульные кабели, силовой кабель, пластиковые стяжки, стартер для запуска без материнской платы, винты для монтажа в корпусе, руководство пользователя и гарантийный талон.Большая часть корпуса с вентиляционной решеткой в виде сетки с треугольными вырезами, обеспечивая эффективный отвод тепла при нагрузке. На крышке компактный островок с логотипом бренда.

На основании наклейка на которой информация по названию модели, полученным сертификатам, данным по производителю и нагрузочная таблица. Согласно этим данным на линию 12В выдает 849.6 Вт до 70.6А, суммарные 100 Вт на линии 3.3В и 5В по 20А.

Это полностью модульный блок питания. Панель для подключения системных кабелей разделена на группы и подписана. Гнездо 12VHPWR ярко-оранжевого цвета, остальные черные.

Все комплектные кабели у PCCOOLER YN850 с плоским исполнением, упрощающим аккуратную укладку внутри корпуса. Сечение преимущественно 18AWG. Кабель с разъемом 12VHPWR рассчитан на 600 Вт и может использоваться с топовыми видеокартами, сечение его кабелей 16AWG, длина 65 мм. Также есть три отдельные ветки с 8-пиновым PCIe.

На задней панели помимо тумблера питания есть отдельный переключатель, отвечающий за работу гибридного режима работы вентилятора в котором вращение вентилятора может быть остановлено в зависимости от уровня потребления системы, обеспечив полностью бесшумный режим работы.

По краям декоративная наклейка с минималистичным оформлением. Размеры корпуса 150х150х86 мм.

Внутренняя часть

За охлаждение отвечает 135 мм вентилятор с маркировкой HA13525M12F-Z. Гидродинамический подшипник и высокий ресурс службы. Максимальная скорость вращения 2000 оборотов в минуту.

На входе два X-конденсатора, четыре Y-конденсатора, дроссели и варистор. Защитные реле и термистр. Здесь резонансная полномостовая схема работы.

Три алюминиевых радиатора с оребрением. В схемотехнике используются преимущественно конденсаторы Nippon Chemi-Con и Rubycon. Два высоковольтных 420В 390 мКф. Электроника, отвечающая за линии 3.3В и 5В, размещена на отдельной плате.

Здесь также японские конденсаторы, рассчитанные на длительную эксплуатацию.

Тесты

OCCT

КПД

Данные 150W 89 350W 91 450W 92 500W 91 750W 90 850W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 850W 12 12,2 12,18 12,19 5 5,11 5,05 5 3,3 3.42 3.35 3.32

Уровень шума

Данные 150W 29 450W 31 850W 42

Итоги

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.PCCOOLER YN850 – надежный полностью модульный блок питания с PCIe 5.1 (600 Вт на 12VHPWR) и ATX 3.1 для эксплуатации в игровых системах со старшими видеокартами и процессорами, обладающий всеми типами защит и демонстрирующий высокую стабильность напряжения по всем трем линиям. Качество исполнения этой модели подтверждено 5-летней гарантией производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".