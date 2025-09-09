PCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus Gold

Качество блока питания в игровых сборках и рабочих станциях напрямую влияет на стабильность работы систем и долговечность. Важны стабильность напряжений по основной 12В линии и второстепенным линиям, наличие актуальной системы защиты от короткого замыкания, перегрузок и другого типа проблем, а также высокий КПД, хоть и этот параметр в условиях стоимости электричества в России актуален меньше, но является признаком использования качественной схемотехники. Изучаемый сегодня PCCOOLER YN850 соответствует этим требованием и может обеспечивать стабильное питание топовым видеокартам AMD и NVIDIA, включая и те что оснащены разъемом 12VHPWR.

PCCOOLER YN850 обзор и тесты

Комплектация

Поставляется в коробке с аккуратным оформлением. Приведены данные по мощности, соответствии требованиям ATX 3.1 и PCIe 5.1, логотип сертификата эффективности 80Plus Gold.

PCCOOLER YN850 комплектация

В комплект входят модульные кабели, силовой кабель, пластиковые стяжки, стартер для запуска без материнской платы, винты для монтажа в корпусе, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Большая часть корпуса с вентиляционной решеткой в виде сетки с треугольными вырезами, обеспечивая эффективный отвод тепла при нагрузке. На крышке компактный островок с логотипом бренда.

PCCOOLER YN850 внешний вид

На основании наклейка на которой информация по названию модели, полученным сертификатам, данным по производителю и нагрузочная таблица. Согласно этим данным на линию 12В выдает 849.6 Вт до 70.6А, суммарные 100 Вт на линии 3.3В и 5В по 20А.

PCCOOLER YN850 внешний вид

Это полностью модульный блок питания. Панель для подключения системных кабелей разделена на группы и подписана. Гнездо 12VHPWR ярко-оранжевого цвета, остальные черные.

PCCOOLER YN850 внешний вид

Все комплектные кабели у PCCOOLER YN850 с плоским исполнением, упрощающим аккуратную укладку внутри корпуса. Сечение преимущественно 18AWG. Кабель с разъемом 12VHPWR рассчитан на 600 Вт и может использоваться с топовыми видеокартами, сечение его кабелей 16AWG, длина 65 мм. Также есть три отдельные ветки с 8-пиновым PCIe.

PCCOOLER YN850 внешний вид

На задней панели помимо тумблера питания есть отдельный переключатель, отвечающий за работу гибридного режима работы вентилятора в котором вращение вентилятора может быть остановлено в зависимости от уровня потребления системы, обеспечив полностью бесшумный режим работы.

PCCOOLER YN850 внешний вид

По краям декоративная наклейка с минималистичным оформлением. Размеры корпуса 150х150х86 мм.

PCCOOLER YN850 внешний вид

Внутренняя часть

За охлаждение отвечает 135 мм вентилятор с маркировкой HA13525M12F-Z. Гидродинамический подшипник и высокий ресурс службы. Максимальная скорость вращения 2000 оборотов в минуту.

PCCOOLER YN850 схемотехника

На входе два X-конденсатора, четыре Y-конденсатора, дроссели и варистор. Защитные реле и термистр. Здесь резонансная полномостовая схема работы.

PCCOOLER YN850 схемотехника

Три алюминиевых радиатора с оребрением. В схемотехнике используются преимущественно конденсаторы Nippon Chemi-Con и Rubycon. Два высоковольтных 420В 390 мКф. Электроника, отвечающая за линии 3.3В и 5В, размещена на отдельной плате.

PCCOOLER YN850 схемотехника

Здесь также японские конденсаторы, рассчитанные на длительную эксплуатацию.

PCCOOLER YN850 схемотехника

Тесты

PCCOOLER YN850 тесты

OCCT

PCCOOLER YN850 тесты

КПД

PCCOOLER YN850 тесты

Данные
150W89
350W91
450W92
500W91
750W90
850W88

Уровень напряжения на линиях

PCCOOLER YN850 тесты

150W450W850W
1212,212,1812,19
55,115,055
3,33.423.353.32
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

PCCOOLER YN850 тесты

Данные
150W29
450W31
850W42

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPCCOOLER YN850 – надежный полностью модульный блок питания с PCIe 5.1 (600 Вт на 12VHPWR) и ATX 3.1 для эксплуатации в игровых системах со старшими видеокартами и процессорами, обладающий всеми типами защит и демонстрирующий высокую стабильность напряжения по всем трем линиям. Качество исполнения этой модели подтверждено 5-летней гарантией производителя.
PCCOOLER YN850 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
