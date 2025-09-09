PCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus Gold

В комплект входят модульные кабели, силовой кабель, пластиковые стяжки, стартер для запуска без материнской платы, винты для монтажа в корпусе, руководство пользователя и гарантийный талон.
На основании наклейка на которой информация по названию модели, полученным сертификатам, данным по производителю и нагрузочная таблица. Согласно этим данным на линию 12В выдает 849.6 Вт до 70.6А, суммарные 100 Вт на линии 3.3В и 5В по 20А.
Это полностью модульный блок питания. Панель для подключения системных кабелей разделена на группы и подписана. Гнездо 12VHPWR ярко-оранжевого цвета, остальные черные.
Все комплектные кабели у PCCOOLER YN850 с плоским исполнением, упрощающим аккуратную укладку внутри корпуса. Сечение преимущественно 18AWG. Кабель с разъемом 12VHPWR рассчитан на 600 Вт и может использоваться с топовыми видеокартами, сечение его кабелей 16AWG, длина 65 мм. Также есть три отдельные ветки с 8-пиновым PCIe.
На задней панели помимо тумблера питания есть отдельный переключатель, отвечающий за работу гибридного режима работы вентилятора в котором вращение вентилятора может быть остановлено в зависимости от уровня потребления системы, обеспечив полностью бесшумный режим работы.
По краям декоративная наклейка с минималистичным оформлением. Размеры корпуса 150х150х86 мм.
На входе два X-конденсатора, четыре Y-конденсатора, дроссели и варистор. Защитные реле и термистр. Здесь резонансная полномостовая схема работы.
Три алюминиевых радиатора с оребрением. В схемотехнике используются преимущественно конденсаторы Nippon Chemi-Con и Rubycon. Два высоковольтных 420В 390 мКф. Электроника, отвечающая за линии 3.3В и 5В, размещена на отдельной плате.
Здесь также японские конденсаторы, рассчитанные на длительную эксплуатацию.
|Данные
|150W
|89
|350W
|91
|450W
|92
|500W
|91
|750W
|90
|850W
|88
|150W
|450W
|850W
|12
|12,2
|12,18
|12,19
|5
|5,11
|5,05
|5
|3,3
|3.42
|3.35
|3.32
|Данные
|150W
|29
|450W
|31
|850W
|42