Corsair представила кабель с защитой от перегрева

Первым устройством с этой технологией стал кабель питания 12V-2x6, совместимый с любыми блоками питания, где есть штатный разъём 12V-2x6. Это делает новинку универсальным решением для современных игровых ПК и удобной заменой стандартному кабелю. Установка максимально простая — никаких настроек не требуется, так как после подключения кабель работает автоматически по принципу plug-and-play. По сравнению с переходниками из нескольких проводов единый кабель обеспечивает более чистую сборку, уменьшает беспорядок внутри корпуса и может улучшить циркуляцию воздуха. Кроме того, компания Corsair уже начала продажи ThermalProtect через официальный магазин и сеть авторизованных партнёров по всему миру — на аксессуар распространяется гарантия сроком 2 года. Это неплохое решение в современных реалиях, когда кабели периодически плавятся.