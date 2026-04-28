Corsair представила кабель с защитой от перегрева

Компания Corsair представила новый кабель питания для видеокарт под названием ThermalProtect с разъёмом 12V-2x6. Главная особенность новинки — встроенная система контроля температуры, которая в реальном времени отслеживает нагрев кабеля и помогает предотвратить повреждение видеокарты. В компании рассказали, что внутри специального модуля, расположенного в 30 мм от коннектора, скрыт датчик температуры. Он не портит внешний вид сборки и остаётся практически незаметным, но если система фиксирует критический нагрев, защита автоматически отключает видеокарту, чтобы избежать возможных повреждений.

Первым устройством с этой технологией стал кабель питания 12V-2x6, совместимый с любыми блоками питания, где есть штатный разъём 12V-2x6. Это делает новинку универсальным решением для современных игровых ПК и удобной заменой стандартному кабелю. Установка максимально простая — никаких настроек не требуется, так как после подключения кабель работает автоматически по принципу plug-and-play. По сравнению с переходниками из нескольких проводов единый кабель обеспечивает более чистую сборку, уменьшает беспорядок внутри корпуса и может улучшить циркуляцию воздуха. Кроме того, компания Corsair уже начала продажи ThermalProtect через официальный магазин и сеть авторизованных партнёров по всему миру — на аксессуар распространяется гарантия сроком 2 года. Это неплохое решение в современных реалиях, когда кабели периодически плавятся.