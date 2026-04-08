Представлен пауэрбанк Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 7.5W 2026 Edition

Компания Xiaomi объявила о выпуске внешнего аккумулятора Magnetic Power Bank 10000 7.5W 2026 Edition, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 30 долларов. Новинка характеризуется новым безопасным аккумуляторным элементом с 12 уровнями защиты для соответствия обновленным стандартам безопасности, магнитной регулируемой подставкой, поддержкой 33-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, 30-Вт входной зарядкой самого устройства, поддержкой одновременной зарядки сразу трех устройств, поддержкой интеллектуального управления и рекомендуемым сроком безопасной работы до пяти лет.