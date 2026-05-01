Представлен пауэрбанк OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank

Компания OnePlus пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank, которая имеет ёмкость 15000 мАч. Новинка характеризуется выходной мощностью 120 Вт, батареей OPPO Ice Shield с повышенным стандартом безопасности, интерфейсами USB-A и USB-C, каждый из которых поддерживает зарядку мощностью 120 Вт при одиночном использовании или 30 Вт и 65 Вт при одновременной работе, поддержкой множества протоколов быстрой зарядки (PD, QC, UFCS и другие), поддержкой приложения OPPO Power Bank Assistant, корпусом с габаритами 105:70:29 мм и массой 310 граммов, а также расцветкой Accelerated Red. По данным производителя, популярный смартфон OnePlus Ace 6 Ultra заряжается с 0 до 68% всего за полчаса. Цена пауэрбанка на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 44 долларов.