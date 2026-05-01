Представлен пауэрбанк OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank

Компания OnePlus пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью OnePlus 120W SuperVOOC Power Bank, которая имеет ёмкость 15000 мАч. Новинка характеризуется выходной мощностью 120 Вт, батареей OPPO Ice Shield с повышенным стандартом безопасности, интерфейсами USB-A и USB-C, каждый из которых поддерживает зарядку мощностью 120 Вт при одиночном использовании или 30 Вт и 65 Вт при одновременной работе, поддержкой множества протоколов быстрой зарядки (PD, QC, UFCS и другие), поддержкой приложения OPPO Power Bank Assistant, корпусом с габаритами 105:70:29 мм и массой 310 граммов, а также расцветкой Accelerated Red. По данным производителя, популярный смартфон OnePlus Ace 6 Ultra заряжается с 0 до 68% всего за полчаса. Цена пауэрбанка на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 44 долларов.

Представлен пауэрбанк Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 7.5W …
Компания Xiaomi объявила о выпуске внешнего аккумулятора Magnetic Power Bank 10000 7.5W 2026 Edition, кот…
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания …
Видеокарты, процессоры в современном игровом ПК или рабочей станции требуют уделить повышенное внимание б…
GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок пит…
Выбору блока питания при планировании сборки очень важно уделить повышенное внимание. Для начала определи…
ASUS пребставила блоки питания TUF Gaming Platinum…
Компания ASUS представила новую серию блоков питания ASUS TUF Gaming Platinum — линейка включает модели м…
Corsair представила кабель с защитой от перегрева…
Компания Corsair представила новый кабель питания для видеокарт под названием ThermalProtect с разъёмом 1…
Обзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus GoldОбзор и тесты AeroCool PREMIER G1 1000. Мощный блок питания с 80 Plus Gold
Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1
Обзор XPG PYLON II 750W. Доступный блок питания для GeForce RTX 50 серииОбзор XPG PYLON II 750W. Доступный блок питания для GeForce RTX 50 серии
PCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus GoldPCCOOLER YN850 обзор и тесты надежного блока питания с 12VHPWR и 80Plus Gold
GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1
