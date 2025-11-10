Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1

Тестируемый сегодня блок питания Formula V FV-1000GM станет выбором для высокопроизводительных игровых систем, рабочих станций, рассчитанных на сложный рендеринг и проведение расчетов. Эффективность 80 Plus Gold, поддержка PCIe 5.1 и ATX 3.1 для современных видеокарт и процессоров топового уровня. Схемотехника на японских компонентах, LLC + DC-DC схема. При этом линейка FV-GM от Formula V-Line включает модели от 650 до 1200 Вт.

Formula V FV-1000GM обзор и тесты

Комплектация

Formula V FV-1000GM комплектация

Упаковка с интересным внешним оформлением. При этом приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает силовой кабель, набор кабелей, пластиковые стяжки, винты, руководство пользователя.

Formula V FV-1000GM комплектация

Внешний вид

Блок питания в традиционном исполнении для типоразмера ATX. Габариты корпуса 150 x 86 x 140 мм, вес 1316 граммов. Представлен в черном и белом вариантах исполнения, позволяя подобрать под общий сеттинг сборки.

Formula V FV-1000GM внешний вид

Ровные боковые грани с классическим переходами под 90 градусов. Нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда в золотистом цвете. Сдержанный внешний вид, который хорошо подойдет под разный сеттинг.

Formula V FV-1000GM внешний вид

Вентиляционная решетка штампованная. Стильное исполнение с отверстиями под углом в 45 градусов с закруглениями.

Formula V FV-1000GM внешний вид

Formula V FV-1000GM построен по схеме с полностью съемными кабелями. Они распределены по группам и подписаны. Проблем с ошибочным подключением возникнуть не должно.

Formula V FV-1000GM внешний вид

Кабели с преимущественно сечением 18AWG. В комплекте идет отдельный двухсторонний кабель с 12VHPWR, рассчитанный на нагрузку до 600 Вт.

Formula V FV-1000GM внешний вид

В комплекте у Formula V FV-1000GM также идет один 20+4 ATX длиной 60 см, три PCIe 6+2 длиной 60 см и по одной колодке на каждом, два кабеля с SATA, два с CPU 4+4 длиной 65 сантиметров, а также один с тремя MOLEX.

Formula V FV-1000GM внешний вид

На основании нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В выдает 996 Вт с 83А, на 3.3 и 5В – 130В и по 20А на каждый. Нанесена наклейка сертификата 80 Plus Gold.

Внутренняя часть

Formula V FV-1000GM внутренняя часть

Выполнена схемотехника блока питания по современному стандарту с высококлассными компонентами. На входе фильтр ЭМП, ограничитель пускового тока, варистор от импульсного перенапряжения. Преобразователь линии 12В сделан на полумостовой топологии LLC, малые линии 3.3 и 5В с преобразователями DC-DC.

Formula V FV-1000GM внутренняя часть

Пара японских конденсаторов Toshin Kogyo 330 мКф 420В. Также в схемотехнике используются емкости Chengx и Hangcon. Преимущественно

Formula V FV-1000GM внутренняя часть

Используется активное охлаждение. Вентилятор 120 мм с регулируемой скоростью вращения.

Formula V FV-1000GM внутренняя часть

Тесты

Formula V FV-1000GM тесты

Formula V FV-1000GM тесты

Программный мониторинг в нагрузке:

Formula V FV-1000GM тесты

Formula V FV-1000GM тесты

Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.

КПД

Formula V FV-1000GM тесты

Данные
150W89
350W91
450W92
500W92
750W91
850W90
1000W89

Уровень напряжения на линиях

Formula V FV-1000GM тесты

150W600W1000W
1212,0912,112,05
55.15.045.01
3,33.383.323.29

Уровень шума

Formula V FV-1000GM тесты

Данные
150W30
600W34
1000W42

Итоги

Formula V FV-1000GM – блок питания с качественной элементной базой, рассчитанной на длительную работу в режимах с продолжительной нагрузкой, полностью модульными кабелями, поддержкой ATX 3.1 и PCIe 5.1. А с учетом доступного ценника его можно рекомендовать не только для дорогих сборок, но и сделав задел по надежности и долговечности.
