Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1

Тестируемый сегодня блок питания Formula V FV-1000GM станет выбором для высокопроизводительных игровых систем, рабочих станций, рассчитанных на сложный рендеринг и проведение расчетов. Эффективность 80 Plus Gold, поддержка PCIe 5.1 и ATX 3.1 для современных видеокарт и процессоров топового уровня. Схемотехника на японских компонентах, LLC + DC-DC схема. При этом линейка FV-GM от Formula V-Line включает модели от 650 до 1200 Вт.

Комплектация

Упаковка с интересным внешним оформлением. При этом приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает силовой кабель, набор кабелей, пластиковые стяжки, винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Блок питания в традиционном исполнении для типоразмера ATX. Габариты корпуса 150 x 86 x 140 мм, вес 1316 граммов. Представлен в черном и белом вариантах исполнения, позволяя подобрать под общий сеттинг сборки.

Ровные боковые грани с классическим переходами под 90 градусов. Нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда в золотистом цвете. Сдержанный внешний вид, который хорошо подойдет под разный сеттинг.

Вентиляционная решетка штампованная. Стильное исполнение с отверстиями под углом в 45 градусов с закруглениями.

Formula V FV-1000GM построен по схеме с полностью съемными кабелями. Они распределены по группам и подписаны. Проблем с ошибочным подключением возникнуть не должно.

Кабели с преимущественно сечением 18AWG. В комплекте идет отдельный двухсторонний кабель с 12VHPWR, рассчитанный на нагрузку до 600 Вт.

В комплекте у Formula V FV-1000GM также идет один 20+4 ATX длиной 60 см, три PCIe 6+2 длиной 60 см и по одной колодке на каждом, два кабеля с SATA, два с CPU 4+4 длиной 65 сантиметров, а также один с тремя MOLEX.

Внутренняя часть

На основании нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В выдает 996 Вт с 83А, на 3.3 и 5В – 130В и по 20А на каждый. Нанесена наклейка сертификата 80 Plus Gold.

Выполнена схемотехника блока питания по современному стандарту с высококлассными компонентами. На входе фильтр ЭМП, ограничитель пускового тока, варистор от импульсного перенапряжения. Преобразователь линии 12В сделан на полумостовой топологии LLC, малые линии 3.3 и 5В с преобразователями DC-DC.

Пара японских конденсаторов Toshin Kogyo 330 мКф 420В. Также в схемотехнике используются емкости Chengx и Hangcon. Преимущественно

Используется активное охлаждение. Вентилятор 120 мм с регулируемой скоростью вращения.

Тесты

Программный мониторинг в нагрузке:

КПД

Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.

Данные 150W 89 350W 91 450W 92 500W 92 750W 91 850W 90 1000W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 600W 1000W 12 12,09 12,1 12,05 5 5.1 5.04 5.01 3,3 3.38 3.32 3.29

Уровень шума

Данные 150W 30 600W 34 1000W 42

Итоги

Formula V FV-1000GM – блок питания с качественной элементной базой, рассчитанной на длительную работу в режимах с продолжительной нагрузкой, полностью модульными кабелями, поддержкой ATX 3.1 и PCIe 5.1. А с учетом доступного ценника его можно рекомендовать не только для дорогих сборок, но и сделав задел по надежности и долговечности.