Formula V FV-1000GM обзор и тесты блока питания с 80 Plus Gold, ATX 3.1 и PCIe 5.1

Упаковка с интересным внешним оформлением. При этом приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает силовой кабель, набор кабелей, пластиковые стяжки, винты, руководство пользователя.
Ровные боковые грани с классическим переходами под 90 градусов. Нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда в золотистом цвете. Сдержанный внешний вид, который хорошо подойдет под разный сеттинг.
Вентиляционная решетка штампованная. Стильное исполнение с отверстиями под углом в 45 градусов с закруглениями.
Formula V FV-1000GM построен по схеме с полностью съемными кабелями. Они распределены по группам и подписаны. Проблем с ошибочным подключением возникнуть не должно.
Кабели с преимущественно сечением 18AWG. В комплекте идет отдельный двухсторонний кабель с 12VHPWR, рассчитанный на нагрузку до 600 Вт.
В комплекте у Formula V FV-1000GM также идет один 20+4 ATX длиной 60 см, три PCIe 6+2 длиной 60 см и по одной колодке на каждом, два кабеля с SATA, два с CPU 4+4 длиной 65 сантиметров, а также один с тремя MOLEX.
На основании нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В выдает 996 Вт с 83А, на 3.3 и 5В – 130В и по 20А на каждый. Нанесена наклейка сертификата 80 Plus Gold.
Выполнена схемотехника блока питания по современному стандарту с высококлассными компонентами. На входе фильтр ЭМП, ограничитель пускового тока, варистор от импульсного перенапряжения. Преобразователь линии 12В сделан на полумостовой топологии LLC, малые линии 3.3 и 5В с преобразователями DC-DC.
Пара японских конденсаторов Toshin Kogyo 330 мКф 420В. Также в схемотехнике используются емкости Chengx и Hangcon. Преимущественно
Используется активное охлаждение. Вентилятор 120 мм с регулируемой скоростью вращения.
Программный мониторинг в нагрузке:
Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.
|Данные
|150W
|89
|350W
|91
|450W
|92
|500W
|92
|750W
|91
|850W
|90
|1000W
|89
|150W
|600W
|1000W
|12
|12,09
|12,1
|12,05
|5
|5.1
|5.04
|5.01
|3,3
|3.38
|3.32
|3.29
|Данные
|150W
|30
|600W
|34
|1000W
|42