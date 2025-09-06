Обзор XPG PYLON II 750W. Доступный блок питания для GeForce RTX 50 серии

В прошлом году мы провели тестирование недорогих блоков питания XPG PYLON, не так давно производитель выпустил обновление в виде второго поколения, добавив поддержку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 серии. При этом преимущество в виде доступного ценника сохранено, она включает источники питания мощностями 550, 650 и 750 Вт. Мы провели тестирование XPG PYLON II 750W.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона ярко-красного цвета с изображением игрового персонажа. Комплект включает силовой кабель, винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенный в черный цвет. Габариты традиционные для ATX. На боковую сторону нанесена наклейка в цвет корпуса с логотипом бренда и названием серии.

На крышке штампованная вентиляционная решетка. Отдельный доступ к вентилятору не предусмотрен. По центру сквозь решетку виден логотип бренда.

На основании нанесена наклейка с техническими данными. На линию 12В – 750 Вт с 62.5А, 120 Вт на 5В и 3.3В по 20А. Изображение логотипа сертификата эффективности 80 Plus Bronze.

С обратной стороны вентиляционная решетка, силовое гнездо и тумблер питания.

Выход кабеля из корпуса XPG PYLON II 750W через круглое окошко с пластиковой рамкой. Линия питания на материнскую плату с защитной нейлоновой оплеткой, остальные с плоским исполнением.

Внутреннее оснащение

Ключевым нововведением стало появление отдельного шлейфа с разъемом 12VHPWR. Тут он рассчитан на потребление до 450 Вт. Сечение жил 18AWG. Помимо него доступны два CPU 4+4 на одном шлейфе, два PCIe 6+2, SATA, MOLEX и 24-пиновый на материнскую плату.

За отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником со скоростью вращения до 2300 оборотов в минуту с наработкой на отказ до 100 тысяч часов.

Активный корректор коэффициента мощности, независимые преобразователи для двух второстепенных линий. Последние размещены на отдельной печатной плате, зафиксированной под прямым углом.

Тесты

Высоковольтный конденсатор CapXon 400В 550мКф. Низковольтные конденсаторы преимущественно от Elite, есть в схеме полимерные конденсаторы. С учетом того, что это недорогое решение схемотехника выполнена надежно и с запасом по прочности. Набор защиты включает OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / NLO / SIP.

OCCT

КПД

Данные 150W 89 250W 90 350W 91 500W 90 650W 89 750W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 750W 12 12,2 12,05 11,98 5 5.07 4.97 4.95 3,3 3.36 3.3 3.28

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 31 350W 42 750W 46

Итоги

XPG PYLON II 750W – доступный блок питания под игровую сборку среднего уровня с видеокартами GeForce RTX 50 серии. Несъемные кабели с актуальным набором интерфейсов, качественная схемотехника, высокий КПД, умеренный уровень шума в нагрузке.