Обзор XPG PYLON II 750W. Доступный блок питания для GeForce RTX 50 серии

Поставляется в коробке из картона ярко-красного цвета с изображением игрового персонажа. Комплект включает силовой кабель, винты, руководство пользователя.
На крышке штампованная вентиляционная решетка. Отдельный доступ к вентилятору не предусмотрен. По центру сквозь решетку виден логотип бренда.
На основании нанесена наклейка с техническими данными. На линию 12В – 750 Вт с 62.5А, 120 Вт на 5В и 3.3В по 20А. Изображение логотипа сертификата эффективности 80 Plus Bronze.
С обратной стороны вентиляционная решетка, силовое гнездо и тумблер питания.
Выход кабеля из корпуса XPG PYLON II 750W через круглое окошко с пластиковой рамкой. Линия питания на материнскую плату с защитной нейлоновой оплеткой, остальные с плоским исполнением.
Ключевым нововведением стало появление отдельного шлейфа с разъемом 12VHPWR. Тут он рассчитан на потребление до 450 Вт. Сечение жил 18AWG. Помимо него доступны два CPU 4+4 на одном шлейфе, два PCIe 6+2, SATA, MOLEX и 24-пиновый на материнскую плату.
За отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником со скоростью вращения до 2300 оборотов в минуту с наработкой на отказ до 100 тысяч часов.
Активный корректор коэффициента мощности, независимые преобразователи для двух второстепенных линий. Последние размещены на отдельной печатной плате, зафиксированной под прямым углом.
Высоковольтный конденсатор CapXon 400В 550мКф. Низковольтные конденсаторы преимущественно от Elite, есть в схеме полимерные конденсаторы. С учетом того, что это недорогое решение схемотехника выполнена надежно и с запасом по прочности. Набор защиты включает OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / NLO / SIP.
|Данные
|150W
|89
|250W
|90
|350W
|91
|500W
|90
|650W
|89
|750W
|88
|150W
|350W
|750W
|12
|12,2
|12,05
|11,98
|5
|5.07
|4.97
|4.95
|3,3
|3.36
|3.3
|3.28
|Данные
|150W
|31
|350W
|42
|750W
|46