Обзор XPG PYLON II 750W. Доступный блок питания для GeForce RTX 50 серии

В прошлом году мы провели тестирование недорогих блоков питания XPG PYLON, не так давно производитель выпустил обновление в виде второго поколения, добавив поддержку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 серии. При этом преимущество в виде доступного ценника сохранено, она включает источники питания мощностями 550, 650 и 750 Вт. Мы провели тестирование XPG PYLON II 750W.

Обзор XPG PYLON II 750W

Комплектация

комплектация XPG PYLON II 750W

Поставляется в коробке из картона ярко-красного цвета с изображением игрового персонажа. Комплект включает силовой кабель, винты, руководство пользователя.

комплектация XPG PYLON II 750W

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенный в черный цвет. Габариты традиционные для ATX. На боковую сторону нанесена наклейка в цвет корпуса с логотипом бренда и названием серии.

внешний вид XPG PYLON II 750W

На крышке штампованная вентиляционная решетка. Отдельный доступ к вентилятору не предусмотрен. По центру сквозь решетку виден логотип бренда.

внешний вид XPG PYLON II 750W

На основании нанесена наклейка с техническими данными. На линию 12В – 750 Вт с 62.5А, 120 Вт на 5В и 3.3В по 20А. Изображение логотипа сертификата эффективности 80 Plus Bronze.

внешний вид XPG PYLON II 750W

С обратной стороны вентиляционная решетка, силовое гнездо и тумблер питания.

внешний вид XPG PYLON II 750W

Выход кабеля из корпуса XPG PYLON II 750W через круглое окошко с пластиковой рамкой. Линия питания на материнскую плату с защитной нейлоновой оплеткой, остальные с плоским исполнением.

внешний вид XPG PYLON II 750W

Ключевым нововведением стало появление отдельного шлейфа с разъемом 12VHPWR. Тут он рассчитан на потребление до 450 Вт. Сечение жил 18AWG. Помимо него доступны два CPU 4+4 на одном шлейфе, два PCIe 6+2, SATA, MOLEX и 24-пиновый на материнскую плату.

Внутреннее оснащение

схемотехника XPG PYLON II 750W

За отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником со скоростью вращения до 2300 оборотов в минуту с наработкой на отказ до 100 тысяч часов.

схемотехника XPG PYLON II 750W

Активный корректор коэффициента мощности, независимые преобразователи для двух второстепенных линий. Последние размещены на отдельной печатной плате, зафиксированной под прямым углом.

схемотехника XPG PYLON II 750W

Высоковольтный конденсатор CapXon 400В 550мКф. Низковольтные конденсаторы преимущественно от Elite, есть в схеме полимерные конденсаторы. С учетом того, что это недорогое решение схемотехника выполнена надежно и с запасом по прочности. Набор защиты включает OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / NLO / SIP.

Тесты

тесты XPG PYLON II 750W

OCCT

тесты XPG PYLON II 750W

тесты XPG PYLON II 750W

КПД

тесты XPG PYLON II 750W

Данные
150W89
250W90
350W91
500W90
650W89
750W88

Уровень напряжения на линиях

тесты XPG PYLON II 750W

150W350W750W
1212,212,0511,98
55.074.974.95
3,33.363.33.28
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

тесты XPG PYLON II 750W

Данные
150W31
350W42
750W46

Итоги

XPG PYLON II 750W – доступный блок питания под игровую сборку среднего уровня с видеокартами GeForce RTX 50 серии. Несъемные кабели с актуальным набором интерфейсов, качественная схемотехника, высокий КПД, умеренный уровень шума в нагрузке.
