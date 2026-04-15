GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 обзор и тесты. Модульный блок питания ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1

Выбору блока питания при планировании сборки очень важно уделить повышенное внимание. Для начала определившись с суммарной мощностью основных компонентов и используя рекомендации от производителей процессора, видеокарты и обеспечить запас для стабильной работы в режиме максимальной нагрузке. Обратить внимание на общий набор интерфейсов с учетом планируемого набора аксессуаров, если в сборке используются видеокарты NVIDIA с разъемом 12VHPWR будет оптимальным наличие выделенной линии с этим типом интерфейса. Вопрос эффективности для нашего региона стоит второстепенным в плане снижение расходов на оплату электроэнергии, но высокая эффективность — это прямой сигнал, что в выбранном блоке питания используется качественная элементная база. Как пример изучаемая сегодня новинка - GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 имеет сертификат эффективности 80 Plus Gold и построен на элементной базе с японскими конденсаторами. Соответствует строгим требованиям ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1, позволяя собрать мощную игровую сборку или рабочую станцию с топовыми процессорами AMD и Intel, видеокартой NVIDIA или RADEON. Это старшая модель в серии, также доступны блоки питания мощностью 750 Вт и 850 Вт.

Комплектация

В этом блоке питания используется продвинутая система защиты T-GUARD от GIGABYTE, она защищает линии 12VHPWR от перегрева и предотвращает возможное возгорание разъема видеокарты. Встроенный терморезистор на 16-контактном разъеме отслеживает температуру в реальном времени и обнаруживает нагрев. При его обнаружении автоматически снижает мощность видеокарты при этом остальная часть системы продолжает работать и дает возможность пользователю сохранить прогресс, сделать резервную копию, далее безопасно отключить систему для устранения проблемы.Упаковка из плотного картона содержит подробную информацию по техническим характеристикам, нагрузочную таблицу, список доступных интерфейсов, длину кабелей и поддерживаемые технологии.

Комплект включает силовой кабель с евровилкой, набор интерфейсных кабелей, пять пластиковых стяжек, винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Блок питания с модульным исполнением. Это позволит подключать только те кабели что используются в сборке. Разъемы на панели распределены на группы и они подписаны. Четыре колодки CPU/PCI-E, три SATA, отдельная для 12VHPWR и 24-пинового кабеля питания материнской платы.

до материнской платы длиной 65 см,

два отдельных до дополнительного питания процессора CPU 4+4, длиной 60 см,

один 12VHPWR 600 Вт (PCIe 5.1 Power Connector) длиной 700 мм,

два c двумя колодками PCIe 2.0 6+2 на каждом, длиной 60 см + 15 см,

два с четырьмя SATA на каждом, длиной 60 см + 15 см + 15 см +15 см,

один с четырьмя MOLEX, длиной 50 см + 15 см +15 см +15 см.

Провода с плоским исполнением, сечение преимущественно 18AWG. Укладка таких проводов в корпусе будет не затруднительна. Включает следующий набор кабелей:

Такого набора и длины будет достаточно для сборки высокопроизводительной системы в просторном корпусе с нижним или верхним расположением блока питания.

Выполнен GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 в корпусе из стали, в оформлении сочетаются части черного цвета и темно-серого. Помимо этого доступен также в белом, позволяя подобрать под общий сеттинг, собираемой системы. Смотрится внешне интересно, плюс дополнительно на боковой грани стилизованный двумя винтами вырез. Нанесены логотип бренда, данные по мощности и название серии.

На основание корпуса наклейка с нагрузочными характеристиками, сертификатами и общей информацией. Линия 12В – 83.3А и 1000 Вт, 5В и 3.3В – по 20А и общие 120 Вт.

Вентиляционная решетка с логотипом по центру, занимает большую часть площади верхней грани. Мелкая ячейка предотвратит попадание посторонних предметов внутрь корпуса.

Еще одна решетка на тыльной грани. Здесь же гнездо питания и механический тумблер. Общие габариты корпуса блока питания составляют 150 х 150 х 86 мм.

Внутренняя часть

За активное охлаждение отвечает 135 мм вентилятор с маркировкой HA13525H12SF-Z. Скорость оборотов регулируется автоматически. При нагрузке менее 400 Вт, вращение останавливается, обеспечивая комфортный акустический фон во время работы.

GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 использует схемотехнику с активным корректором коэффициента мощности, синхронного выпрямителя для основного канала и преобразователей для второстепенных каналов. Несколько радиаторов с размещенными на них синхронными выпрямителями. Печатная плата с элементами импульсных преобразователей.

Входной емкостный элемент TK 400В 680 мКф. В схемотехнике применены японские твердотельные конденсаторы с высоким ресурсом службы (до 10 лет). Многоступенчатая защита: OCP, OTP, OVP, OPP, UVP, SCP, NLO и SIP.

Тесты

Для начала протестировали блок питания в режиме холодного старта при помощи тестера.

Программная нагрузка на длительной дистанции с помощью OCCT.

КПД

Проведены нагрузочные тесты с помощью нашего стенда. Получили следующие данные.

Данные 150W 89 350W 91 450W 92 500W 94 750W 93 850W 91 1000W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 600W 1000W 12 12,1 12,05 11,99 5 5.07 5.04 4.97 3,3 3.33 3.32 3.32

Уровень шума

Данные 150W 29 600W 41 1000W 45

Итоги

GIGABYTE GAMING 1000GM PG5 – надежный блок питания с ATX 3.1, PCIe Gen 5.1, высокой мощностью, эффективностью и стабильной подачи напряжения по основному и второстепенным каналам. Качественная элементная база с высоким ресурсом службы, полностью модульное подключение кабелей, общий набор разъемов, удовлетворяющий потребности современных игровых сборок.