Представлен недорогой планшет OnePlus Pad Lite

Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью Pad Lite, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой до 90 Гц и максимальной яркостью до 500 нит, батареей ёмкостью 9340 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, четырьмя динамиками с сертификацией Hi-Res Audio, 5-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, предустановленной фирменной прошивкой OxygenOS 15.0.1, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также модемом LTE в старшей версии. Планшет оценен на европейском рынке в 230 и 260 евро за конфигурации с 6/128 ГБ Wi-Fi и 8/128 ГБ LTE оперативной и встроенной памяти соответственно.