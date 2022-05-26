Представлен недорогой планшет Oppo Pad Air с аккумулятором на 7100 мАч

Планшет оснащен мобильной платформой SoC Snapdragon 680. Планшет получил IPS-экран с диагональю 10,36 дюйма, разрешением 2000 х 1200 пикселей и стандартной частотой кадров 60 Гц. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп, в основной используется сенсор с разрешением 8 Мп.
Oppo Pad Air также получил аккумулятор на 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 4 динамика мощностью по 1 Вт каждый (поддерживается Dolby Atmos) и пользовательский интерфейс ColorOS 12.1 для Pad. Толщина устройства составляет 6,94 мм, вес — 440 грамм. Oppo Pad Air стоит 225 долларов за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и 255 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Продажи новинки в Китае стартуют 6 июня.