Представлен недорогой планшет Oppo Pad Air с аккумулятором на 7100 мАч

Вместе со смартфоном Reno8 Pro (это первая в мире модель SoC Snapdragon 7 Gen 1) компания Oppo представила на рынке Китая бюджетный планшет Pad Air. Стоимость новинки в базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составляет всего 195 долларов.

Планшет оснащен мобильной платформой SoC Snapdragon 680. Планшет получил IPS-экран с диагональю 10,36 дюйма, разрешением 2000 х 1200 пикселей и стандартной частотой кадров 60 Гц. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп, в основной используется сенсор с разрешением 8 Мп.

Oppo Pad Air также получил аккумулятор на 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 4 динамика мощностью по 1 Вт каждый (поддерживается Dolby Atmos) и пользовательский интерфейс ColorOS 12.1 для Pad. Толщина устройства составляет 6,94 мм, вес — 440 грамм. Oppo Pad Air стоит 225 долларов за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти и 255 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Продажи новинки в Китае стартуют 6 июня.