Представлен недорогой смартфон Blackview A96

Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью A96, которая оценена в 170 и 180 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили корпусом с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,4K и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой Harman AudioEFX и стереодинамиками Harman/Kardon, 6-нм платформой MediaTek Helio G99, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), предустановленной ОС Android 13, батареей ёмкостью 4380 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки и модулем NFC.