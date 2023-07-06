Представлен недорогой смартфон Honor Play 40

Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 40, которая оценена в Китае в 190 долларов. Новинку оснастили 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480+ (производительность в бенчмарке AnTuTu 9 составляет 300 тысяч баллов), 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем на основе 13-Мп датчика изображения, фронтальной камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1.