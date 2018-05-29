Представлен недорогой смартфон Nokia 5.1...

Компания HMD Global представила смартфон Nokia 5.1, который вошел в линейку Android One. Новинку оснастили корпусом из алюминия 6000-ой серии, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160:1080 пикселей, новым процессором MediaTek Helio P18 (MT6755S) (чуть улучшенная модификация MediaTek Helio P10), 16-Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч, разъёмом USB Type-C, а также операционной системой Android 8.0 Oreo. Версий предусмотрено две: 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти за 189 евро или 3 ГБ ОЗУ с 32 ГБ флеш-памяти за 219 долларов. Старт продаж намечен на июнь.