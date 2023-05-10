Представлен недорогой смартфон Realme 11

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 11, которая оценена в Китае в 230 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Новинка характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 2,4/5 Гц и Bluetooth 5.1, а также предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой realme UI 4.0.
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