Представлен необычный планшет LicheePad 4A

Китайская компания Sipeed пополнила ассортимент Android-планшетов моделью LicheePad 4A, цена и дата начала продаж которой пока не раскрываются. Новинка оснащается 4-ядерной платформой Alibaba TH1520, основанной на архитектуре RISC-V (производительность до 4 TOPS), поддержкой Debian или Android 13, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128-ГБ ГБ флеш-памяти eMMC, 10,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, 5-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, двумя микрофонами, двумя динамиками, модемом для сотовых сетей LTE, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 8000 мАч, алюминиевым корпусом, интерфейсом miniHDMI, двумя полноразмерными портами USB 3.0, одним USB Type-C, слотом для карт microSD, 3,5-мм гнездом для наушников и слотом NGFF для аксессуаров.