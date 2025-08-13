Представлен ноутбук Acer Predator Tomahawk 9 Neo S с GeForce RTX 5070

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Predator Tomahawk 9 Neo S, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070, 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 6400 МГц, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, системой охлаждения, в которую вошли металлические вентиляторы, 3D-лопасти, технология Liquid Metal Black, четыре воздухозаборника и пять тепловых трубок, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой NVIDIA G-SYNC, металлическим корпусом толщиной 18,9 мм и массой 2,3 кг, клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой, динамиками с поддержкой DTS:X Ultra, интерфейсом Thunderbolt 4, полнофункциональным портом USB Type-C, несколькими разъёмами USB 3.2 Gen 2, ридером карт microSD, сетевой картой Killer E3100G, адаптером беспроводной связи Killer AX1675i с поддержкой Wi-Fi 6E, батареей ёмкостью 76 Втч, комплектным 230-Вт адаптером питания и ИК-камерой FHD IR. Ноутбук оценен в эквивалент 1390 долларов за базовую конфигурацию.