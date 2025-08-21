Представлен ноутбук Blackview GamiBook 8 на Ryzen 7 7735HS

Компания Blackview пополнила ассортимент ноутбуков моделью GamiBook 8, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 7735HS с максимальной частотой 4,75 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 680M. Новинка также оснащается до 32 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5 (4800 МГц) с возможностью расширения до 64 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с антибликовым покрытием, соотношением сторон 16:10 и сертификацией TÜV о защите глаз от синего света, системой охлаждения с двумя кулерами, двумя тепловыми трубками и шумом не более 48 дБ, стереодинамиками BOX, веб-камерой разрешением 720p с двумя микрофонами с шумоподавлением, батареей ёмкостью 57 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, полноразмерной клавиатурой GamiBook 8 с ходом клавиш 1,3 мм и двухуровневой подсветкой, стеклянной сенсорной панелью, а также интерфейсами HDMI 2.1, USB-C и USB-А 3.2. Ноутбук оценен для первых покупателей в 31500 и 37600 рублей за конфигурации 16/512 ГБ и 32 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.