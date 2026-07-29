Представлен ноутбук COLORFUL Rimbook L1 Plus на Ryzen 7 7735HS

Компания COLORFUL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Rimbook L1 Plus, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 7735HS с тактовой частотой до 4,75 ГГц и встроенной графикой Radeon 680M. Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью 512 ГБ, двумя слотами M.2 PCIe Gen 4 x4, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 300 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, металлическим корпусом с матовой отделкой толщиной 16,65 мм и массой 1,4 кг, батареей ёмкостью 65 Втч, двумя интерфейсами USB Type-A 3.2 Gen 1, одним портом USB Type-A 2.0 и одним USB Type-C с поддержкой Power Delivery, разъемом USB Type-C 2.0, интерфейсом HDMI 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 885 долларов.

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