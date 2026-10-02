Представлен ноутбук HP OmniBook 5 14 за 700 долларов

При этом все конфигурации оснащаются веб-камерой с разрешением 1080p, двумя динамиками, HDMI, аудиоразъемом 3,5 мм и двумя портами USB Type-C с пропускной способностью 10 Гбит/сек. Хотя OLED-экран является одной из главных особенностей нового OmniBook, базовая версия предлагает лишь разрешение 1920х1200 пикселей и максимальную яркость 300 нит, плюс экран не поддерживает сенсорное управление. По производительности OmniBook 5 14, судя по результатам тестирования других ноутбуков на процессорах Wildcat Lake, вряд ли сможет превзойти MacBook Neo. Зато новинка получилась тонкой, лёгкой и доступна в ярких цветах. HP также оснастила её более премиальным логотипом на крышке, который обычно используется в более дорогих моделях компании. Интересная модель для тех, кому нужен ноутбук на Windows.