Представлен ноутбук HP OmniBook 5 14 за 700 долларов

Компания HP представила свой новый ноутбук, напрямую ориентированный на конкуренцию с MacBook Neo. Модель HP OmniBook 5 14 образца 2026 года поступит в продажу по цене от 700 долларов и в базовой конфигурации здесь используется процессор Intel Core 5 315 серии Wildcat Lake, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. По многим параметрам новинка напоминает MacBook Neo, да и даже цветовая гамма похожа — ноутбук доступен в серебристом, розовом, синем и зелёном вариантах. Однако у OmniBook 5 есть заметное преимущество — OLED-экран входит в комплектацию всех версий. Кроме того, HP OmniBook 5 14 можно оснастить процессором Core 7 350, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 1 ТБ.

При этом все конфигурации оснащаются веб-камерой с разрешением 1080p, двумя динамиками, HDMI, аудиоразъемом 3,5 мм и двумя портами USB Type-C с пропускной способностью 10 Гбит/сек. Хотя OLED-экран является одной из главных особенностей нового OmniBook, базовая версия предлагает лишь разрешение 1920х1200 пикселей и максимальную яркость 300 нит, плюс экран не поддерживает сенсорное управление. По производительности OmniBook 5 14, судя по результатам тестирования других ноутбуков на процессорах Wildcat Lake, вряд ли сможет превзойти MacBook Neo. Зато новинка получилась тонкой, лёгкой и доступна в ярких цветах. HP также оснастила её более премиальным логотипом на крышке, который обычно используется в более дорогих моделях компании. Интересная модель для тех, кому нужен ноутбук на Windows.