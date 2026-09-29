Представлен ноутбук Lunnen Airis от «Яндекс Фабрика»

«Яндекс Фабрика» пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lunnen Airis, главной особенностью которой стал корпус из магниевого сплава массой менее 1 кг. Новинку также оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen AI 7 350 с тактовой частотой от 2.0 ГГц до 5 ГГц и энергопотреблением до 54 Вт, встроенным графическим адаптером Radeon 860M с 8 вычислительными блоками и частотой до 3000 МГц, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя полнофункциональными портами USB-C, разъемом USB-A, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, сканером отпечатка пальца, физической шторкой веб-камеры, автономностью до 10 часов, комплектным зарядным устройством массой менее 100 граммов и предустановленной операционной системой Windows 11. Цена ноутбука на «Яндекс Маркете» составляет 100 тысяч рублей.