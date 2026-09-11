Представлен ноутбук Ninkear U9 Pro на Core Ultra 9 185H

Компания Ninkear пополнила ассортимент ноутбуков флагманской моделью U9 Pro, которая базируется на 16-ядерном 22-поточном процессоре Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером Intel Arc с восемью Xe-ядрами и частотой до 2,35 ГГц, а также нейронным ускорителем производительностью до 11 TOPS.

Новинку также оснастили 16-дюймовым дисплеем с разрешение 2560:1600 точек, соотношение сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц и 100-процентным покрытием цветовой гаммы sRGB, 24 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем NVMe вместимостью 1 ТБ, металлическим корпусом с размерами 360:250:21 мм и массой 1,7 кг, батареей ёмкостью 79,8 Втч, комплектным зарядным устройством мощностью 100 Вт, двумя разъемами USB-C, тремя портами USB-A (USB 3.0), интерфейсом HDMI, ридером карт памяти microSD, 3,5-мм аудиогнездом, креплением замка Kensington, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также 2-Мп веб-камерой. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.
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