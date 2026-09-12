Представлен ноутбук Sixunited AXN88B-160M-YD на Ryzen AI Max+ PRO 495

Компания Sixunited пополнила ассортимент ноутбуков моделью AXN88B-160M-YD, которая базируется на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, графическим адаптером Radeon 8065S Graphics с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и частотой до 3 ГГц, а также нейронным ускорителем с производительностью до 55 TOPS.

Новинка также характеризуется поддержкой до 192 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, двумя слотами для твердотельным накопителей, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 85 Втч или 99,9 Втч, двумя разъемами USB4, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, а также корпусом массой 2,1 кг и толщиной 18 мм.
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