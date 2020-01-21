Представлен ноутбук-трансформер Acer TravelMate Spin B3

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью TravelMate Spin B3, которая предназначена для учеников и студентов. Также была представлена обычная версия TravelMate B3 без возможности вращения дисплея на 360 градусов. Новинки характеризуются усиленными по стандарту MIL-STD 810G корпусами, 11,6-дюймовыми дисплеями с неуказанным разрешением, поддержкой ввода пальцами и пером, процессорами Intel Pentium и Celeron, сетевым Ethernet-контроллером, двумя портами USB 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI, симметричным разъёмом USB Type-C и аккумулятором с автономностью 12 часов. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10. Ноутбуки появятся в продаже в апреле по цене от 329 и от 239 долларов соответственною.