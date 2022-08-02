Представлен новейший SSD Sabrent Rocket Plus G Gen 4

Sabrent только что анонсировала свои новые твердотельные накопители Rocket Plus G Gen 4, оптимизированные для использования с Microsoft DirectStorage API для геймеров. В то время как в ОС Microsoft Windows 11 уже интегрирована поддержка API DirectStorage, и мы видели некоторые ранние тесты, доказывающие, что он меняет правила игры, обеспечивая консольные скорости SSD для игровой платформы ПК, первая игра, Forspoken, была отложена до начала 2023 года, поэтому нам придется немного подождать, чтобы самим увидеть технологию в действии. При этом производители твердотельных накопителей, такие как Sabrent, уже оптимизируют свои будущие твердотельные накопители, такие как Rocket Plus G «G for Gamers», для DirectStorage.

«Новый Sabrent Rocket 4 Plus G готов к взлету — современная прошивка O2 помогает запустить самое быстрое хранилище — на планете или за ее пределами — на беспрецедентную высоту. Основой любой операционной системы является ее хранилище. API DirectStorage набирает обороты, и вы должны быть готовы воспользоваться его преимуществами. Microsoft Windows 11 призвана повысить производительность ваших приложений и игр, чтобы обеспечить максимально плавное взаимодействие с пользователем. Совершенно смертельной пропускной способности 7 ГБ/сек, обеспечиваемой этим диском Sabrent, достаточно, чтобы воспроизвести любую игру». Обещания на самом деле достаточно красивые, но стоит понимать, что подобные диски на рынке уже имеются и их предостаточно.
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