Представлен новейший цифровой музыкальный плеер HiBy R5 Gen 2

Представлен новейший цифровой музыкальный плеер HiBy R5 Gen 2. R5 Gen 2 — это переработанный и модернизированный плеер из серии R5. Он сохранил все лучшее от оригинальных R5 и R5 Sabre и добавил несколько долгожданных обновлений, чтобы сделать R5 Gen 2 отличным цифровым аудиоплеером среднего уровня.

Цифровой аудиоплеер HiBy R5 Gen 2 оснащен 4,7-дюймовым дисплеем и поддерживает разрешение 1280x720p. Таким образом, вы получаете яркие и четкие изображения HD-качества на плеере, что является заметным улучшением по сравнению с другими плеерами этой серии.

Он поставляется с совершенно новым набором микросхем Dual DAC от ESS Sabre Technologies с современной схемой усиления. Этот 32-разрядный набор микросхем ЦАП способен обеспечить исключительную производительность со сверхнизкими искажениями THN и высоким рейтингом SNR. В этой обновленной версии у вас есть усиление для наушников класса А, которое делает звуки чище и более контролируемыми, чем любая другая технология усиления для наушников. Устройство поддерживает настоящее высокое разрешение 32-бит/768 кГц PCM и собственный DSD25 и даже имеет полное 16-кратное декодирование MQA. Таким образом, R5 Gen 2 обеспечивает высококачественное декодирование аудио высокого разрешения в компактном форм-факторе.

В дополнение к 3,5-мм несимметричному и 4,4-мм балансному выходным портам для наушников предыдущего поколения, R5 Gen 2 предлагает вам дополнительный 2,5-мм балансный разъем для наушников.