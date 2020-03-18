Представлен новый планшет iPad Pro

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов новым поколением iPad Pro, которое уже доступно для заказа по цене от 69 990 и от 86 990 рублей. Итак, новинки оснастили 11- и 12,9-дюймовыми Liquid Retina-дисплеями с разрешением 2388:1668 пикселей и 2732:2048 пикселей, яркостью 600 кд/м2, процессором A12Z Bionic с движком Neural Engine и сопроцессором M12, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, двойной основной камерой на 12 и 10 Мп, лидаром Light Detection and Ranging (LiDAR) для приложений дополненной реальности, поддержкой специального пера, новой клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом, которая примагничивается к планшету, поддержкой жестов Multi-Touch, 7-Мп камерой TrueDepth, четырьмя динамиками, пятью микрофонами студийного качества, модулями Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) и Bluetooth 5.0.