Представлен новый смартфон Nokia 8.1 с ОС Android 9 Pie

Компания HMD Global представила новый смартфон под названием Nokia 8.1. Экран гаджета обеспечивает разрешение 2246 на 1080 пикселей, размер диагонали составляет 6,18 дюйма. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 710 и 4 Гбайт ОЗУ. Камера на лицевой панели оснащена сенсором на 20 МП. Тыльная камера включает в себя два датчика изображения 12 МП и 13 МП. За питание отвечает батарея емкостью 3500 мАч. Смартфон поставляется с предустановленной чистой версией операционной системы Android 9 Pie. Старт продаж новинки ожидается в январе 2019 года. Гаджет будет доступен для предзаказа на российском рынке с 6 декабря по ориентировочной розничной цене в 29 990 рублей.