Представлен обновленный телефон Nokia 150

Компания Nokia пополнила ассортимент кнопочных телефонов обновленной моделью Nokia 150, которая получила улучшенную начинку и прежний дизайн. Новинку оснастили 2,4-дюймовым дисплеем, 9-уровневым динамиком, камерой на тыльной панели, поддержкой длительного нажатия клавиши «#» для быстрого отключения звука, функцией звонка члену семьи в один клик, батареей ёмкостью 1450 мАч, слотом для карты памяти microSD до 32 ГБ, игрой "Змейка", встроенным FM-радио, 3,5-мм гнездом для наушников, фонариком и корпусом из поликарбоната. Телефон доступен для покупки в Китае в красной, синей и черной расцветках по цене в 229 юаней или около 2800 рублей.