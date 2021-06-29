Представлен одноплатный ПК Axiomtek MANO540

Компания Axiomtek пополнила ассортимент одноплатных ПК моделью MANO540, которая среди прочего может оснащаться модулем для работы в сотовых сетях 5G. Новинка типоразмера Mini-ITX характеризуется габаритами 170:170 мм, набором системной логики Intel H410, комплектным чипом Intel Core 10-го поколения (LGA 1200, Core i9/i7/i5/i3) с максимальным значением TDP 65 Вт, двумя слотами SO-DIMM для 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933/2666/2400, двумя портами SATA 3.0 и коннектором М.2 для твердотельного накопителя, слотом PCIe x16 для видеокарты, гигабитными сетевыми контроллерами Intel i211-AT и Intel i219-LM, разъемами USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, гнёздами для сетевых кабелей, интерфейсами DisplayPort, HDMI 2.0 и D-Sub, двумя последовательными портами и набором аудиогнёзд. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Axiomtek MANO540
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