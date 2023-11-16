Представлен одноплатный ПК Banana Pi BPI-M7

Ассортимент одноплатных ПК пополнился моделью Banana Pi BPI-M7, цена и дата начала которой пока не раскрываются. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Rockchip RK3588 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Arm Mali-G610 MP4 и нейронным процессором (NPU) c производительностью 6 TOPS, 8, 16 и или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ или 128 ГБ памяти eMMC, платой с размерами 92:62 мм, слотом M.2 с шиной PCIe 3.0 x4, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, интерфейсами HDMI и USB-C с функцией вывода картинки с разрешением 8К и частотой обновления 30 к/с, а также совместимостью с операционными системами ОС Android 12 и Debian 10.