Представлен одноплатный ПК Banana Pi P2 Pro

Сетевые источники сообщают о выходе одноплатного компьютера Banana Pi BPI-P2 Pro, который может похвастаться размерами 65:52,5 мм. Новинка также характеризуется 2 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR2, 8 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти microSD, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, адаптером 10/100 Мбит/с Ethernet, разъемом USB, четырехъядерной платформой Rockchip RK3308 с тактовой частотой до 1,3 ГГц и поддержкой передачи питания по Ethernet (PoE). При этом здесь не предусмотрен ни одного видеовыхода для подключения к внешнему экрану. Цена и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

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