Представлен одноплатный ПК Banana Pi на базе Rockchip RK3588

Сетевые источники сообщают о выходе нового одноплатного компьютера Banana Pi, цена и дата начала продаж которого будут объявлены позже. Итак, сердцем новинки стала 8-нанометровая платформа с четырьмя ядрами Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55, графическим ускорителем Mali-G610 MP4, поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.1, блоком NPU и поддержкой кодирования видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду. Также отметим наличие от 2 ГБ до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, от 32 ГБ до 128 ГБ флеш-памяти eMMC и поддержку Android 12 и Linux.