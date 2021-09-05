Представлен одноплатный ПК Geniatech XPI-iMX8MM

Компания Geniatech пополнила ассортимент одноплатных компьютеров формата Raspberry Pi моделью XPI-iMX8MM, которая ориентирован на работу в сфере Интернета вещей. Новинка характеризуется четырехъядерной платформой i.MX 8M Mini с тактовой частотой до 1,8 ГГц, дополнительным ядром Cortex-M4 и графическим ускорителем Vivante, от 1 до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, четырьмя разъемами USB Type-A и одним USB Type-C, интерфейсом HDMI 1.4 с поддержкой вывода изображения в разрешении 4К, 3,5-мм разъемом для наушников, контроллером Gigabit Ethernet, гнездом для подключения сетевого кабеля, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.1 в качестве опции, габаритами 85:56 мм и 40-контактным разъёмом GPIO, совместимым с Raspberry Pi. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.