Представлен одноплатный ПК Ibase IB953

Компания IBASE Technology пополнила ассортимент 3,5-дюймовых одноплатных ПК моделью IB953, которая имеет размеры 146:102 мм. Новинка характеризуется чипом Intel Core одиннадцатого поколения (Core i7-1185G7 с GPU Iris Xe (Xe-LP) в базовой версии), двумя интерфейсами DisplayPort, по одному eDP и LVDS, двумя слотами для модулей оперативной памяти DDR4-3200 SO-DIMM объемом до 64 ГБ, тремя слотами M.2 (B-Key/E-Key и M-Key с поддержкой NVMe и CNVi), двумя портами GbE, тремя SATA 6 Гбит/с, тремя USB 3.1 и тремя USB 2.0, двумя портами COM, линиями цифрового ввода-вывода общего назначения, сторожевым таймером, модулем TPM 2.0, потреблением 12-24 В и совместимостью с 64-разрядными операционными системами Windows 10 и Linux Ubuntu. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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