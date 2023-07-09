Представлен одноплатный ПК Mango Pi

Компания Mango Pi пополнила ассортимент одноплатных компьютеров одноименной моделью, которая может похвастаться габаритами 5:5 см. Новинка характеризуется 64-разрядным чипом RISC-V ArtInChip D213ECV, 128 МБ ОЗУ DDR3 (частота 672 МГц) и 256 МБ флеш-памяти производства Guangzhou Craftsman Technology, двумя гигабитными Ethernet-портами Realtek RTL8211F, двумя разъемами USB-A 2.0 и одним USB-C для питания, двумя портами CAN 2.0, 2-контактным разъёмом RS485, 22-контактным разъёмом GPIO, UART, SPI, ADC, разъемом FPC для экрана MIPI-DSI или ёмкостного сенсорного дисплея. Цена ПК и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются.

Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы…
Материнские платы типоразмера miniITX дают не только преимущество в общих габаритах собираемой системы, п…
Представлена плата ASUS TUF Gaming A620-PRO WiFi …
Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью TUF Gaming A620-PRO WiFi, которая предназначен…
ASRock представила материнскую плату Phantom Gaming Z790 Nov…
На выставке Computex 2023 компания ASRock продемонстрировала две материнские платы, которые будут поддерж…
Gigabyte выпустила апдейт прошивки, избавившись от важной уя…
Недавно пользователи из сети обнаружили уязвимость, которая предоставляет возможность взлома прошивки в б…
ASUS и ASRock обновили BIOS для поддержки 14-го поколения чи…
Компании ASUS и ASRock начали выпускать свои первые патчи прошивки BIOS, которые обеспечивают поддержку п…
Плата Erying G660i Mini ITX получила CPU Core i9-12900HK…
Китайская компания Erying пополнила ассортимент материнских плат необычной моделью Erying G660i Mini ITX,…
Представлен одноплатный ПК Mango Pi…
Компания Mango Pi пополнила ассортимент одноплатных компьютеров одноименной моделью, которая может похвас…
Gigabyte готовит к релизу доступную плату UD A620I-AX…
После того, как AMD выпустила свою платформу A620 для недорогих ПК на процессорах Ryzen 7000-серии, множе…
Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платыОбзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы
Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600XОбзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X
Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600KОбзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K
Обзор B760 GAMING X AX DDR4. Тесты материнской платы с Core i5-13400 и GeForce RTX 4070 Ti Обзор B760 GAMING X AX DDR4. Тесты материнской платы с Core i5-13400 и GeForce RTX 4070 Ti
Обзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгономОбзор MSI MPG Z790I EDGE WIFI. Компактная материнская плата с разгоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor