Представлен одноплатный ПК Mango Pi

Компания Mango Pi пополнила ассортимент одноплатных компьютеров одноименной моделью, которая может похвастаться габаритами 5:5 см. Новинка характеризуется 64-разрядным чипом RISC-V ArtInChip D213ECV, 128 МБ ОЗУ DDR3 (частота 672 МГц) и 256 МБ флеш-памяти производства Guangzhou Craftsman Technology, двумя гигабитными Ethernet-портами Realtek RTL8211F, двумя разъемами USB-A 2.0 и одним USB-C для питания, двумя портами CAN 2.0, 2-контактным разъёмом RS485, 22-контактным разъёмом GPIO, UART, SPI, ADC, разъемом FPC для экрана MIPI-DSI или ёмкостного сенсорного дисплея. Цена ПК и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются.