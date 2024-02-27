Представлен одноплатный ПК Milk-V Duo S

Компания Shenzhen MilkV Technology (Milk-V) пополнила ассортимент одноплатных ПК моделью Duo S, которая предназначена для использования в сфере Интернета вещей (AIoT). Новинка основана на платформе Sophgo SG2000. Последняя состоит из двух 64-битных ядер RISC-V C906 (Alibaba T-head) с тактовой частотой 1000 и 700 МГц, одного ядра Arm Cortex-A53 с частотой 1000 МГц и NPU-блока с производительностью 0,5 TOPS на операциях INT8.

Новинка также характеризуется габаритами 43:43 мм, 512 МБ ОЗУ DDR3, слотом для карты памяти microSD, сетевым контроллером 10/100MbE с портом RJ-45, интерфейсами USB Type-C и USB 2.0 Type-A, двумя 26-контактными колодками GPIO, а также поддержкой интерфейсов MIPI-CSI (две линии) и MIPI-DSI (четыре линии). Базовая версия платы обойдется в 11 долларов, а с адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 – в 14 долларов. Конфигурации с 8 ГБ или 16 ГБ памяти eMMC обойдутся в 16 и 20 долларов соответственно.