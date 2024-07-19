Представлен одноплатный ПК Orange Pi 5 Max

Сетевые источники сообщают о выходе одноплатного компьютера Orange Pi 5, который имеет габариты 89:57 мм. Новинка характеризуется поддержкой Orange Pi OS (Android или Arch Linux), Ubuntu, Debian и Android 12, 8-нанометровым чипсетом Rockchip RK3588 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Arm Mali-G610, блоком NPU производительностью до 6 TOPS, 4, 8 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, поддержкой памяти eMMC на 32, 64, 128 или 256 ГБ, слотом для карты памяти microSD, коннектором M.2 M-Key для NVMe SSD (PCIe 3.0 х4), сетевым контроллером 2.5GbE (Realtek RTL8125BG), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3/BLE (AP6611), звуковым кодеком ES8388, двумя портами HDMI 2.1 и одним RJ-45, двумя интерфейсами USB 3.0 и двумя USB 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников, интерфейсом USB Type-C, 40-контактной колодкой GPIO, а также одним интерфейсом MIPI-DSI и двумя MIPI-CSI. Конфигурация с 8 ГБ оперативной оценена в 95 долларов, а с 16 ГБ – 125 долларов.

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