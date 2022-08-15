Представлен одноплатный компьютер AAEON EPIC-TGH7

Принадлежащая ASUS компания AAEON пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью EPIC-TGH7, которая выполнена в 4-дюймовом формате. Новинка характеризуется чипами Intel Tiger Lake-H (8-ядерные Xeon W-11865MRE и Core i7-11850HE, 6-ядерный Core i5-11500HE, 4-ядерный Core i3-11100HE или 2-ядерный Celeron 6600HE), размерами 115:165 мм, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 в двух слотах SO-DIMM, двумя портами SATA 3.0 для накопителей, по одному M.2 B-Key 3052 (PCIe x1 + USB 3.0 + USB 2.0) и M.2 M-Key 2280 (PCIe 4.0 x4), слотами PCIe 4.0 x8 и mSATA/mPCIe, сетевыми портами 2.5GbE и 1GbE (RJ45), одним интерфейсом HDMI 2.0b и двумя DP++ 1.2a, а также слотом для SIM-карты. Цена и дата старта продаж будут объявлены позже.