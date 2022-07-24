Представлен одноплатный компьютер AAEON de next-TGU8

Компания AAEON пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделями de next-TGU8 и de next-V2K8, которые построены на чипах Intel и AMD соответственно. Модель de next-TGU8 характеризуется процессорами Core i3-1115G4E, Core i5-1145G7E или Core i7-1185G7E с графикой Intel UHD и TDP 15 Вт, а модель de next-V2K8 – чипами Ryzen Embedded V2516 или Ryzen Embedded V2718 с графическим ускорителем Radeon RX Vega и TDP 15 Вт.

Новинки характеризуются габаритами 84:55 мм, диапазоном рабочих температур от 0 до +60 °C, поддержкой до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x, портом SATA для накопителя, коннектором M.2 (M-Key 2280) для NVMe SSD с интерфейсом PCIe 3.0, двумя сетевыми портами 1GbE (RJ-45), двумя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A и одним порт HDMI 1.4b. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.