Представлен одноплатный компьютер Banana Pi BPI-R4

Профильное издание CNX-Software сообщило о выходе одноплатного компьютера Banana Pi BPI-R4, который предназначен для создания сетевого оборудования, например, маршрутизаторов. Новинка характеризуется процессором MediaTek MT7988A (Filogic 880) с четырьмя ядрами Arm Corex-A73 с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также ИИ-ускорителем обработки пакетов, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 8 ГБ флеш-памяти eMMC, чипом SPI NAND Flash на 128 Мбайт, слотом для карт microSD, коннектором M.2 Key M для накопителя NVMe SSD, двумя портами 10GbE SFP и четырьмя 1GbE RJ-45 (один WAN и три LAN), коннектором M.2 Key B (интерфейс USB 3.2) для модуля 5G или 4G, а также тремя слотами nanoSIM. Цена ПК пока не раскрывается.