Представлен одноплатный компьютер Orange Pi 5

CNX-Software сообщает о выходе одноплатного компьютера Orange Pi 5, в основе которого лежит аппаратная платформа Rockchip. Новинка характеризуется габаритами 100:62 мм, массой 46 граммов, поддержкой операционных систем Android 12 и Debian 11, восьмиядерным чипсетом RK3588S с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G610 MP4, 4, 8, 16 и 32 ГБ ОЗУ LPDDR4/4x, 32 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карты памяти microSD, разъемом HDMI 2.1, 1GbE-контроллер с разъёмом RJ45, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) и Bluetooth 5.0 LE, интерфейсами USB 3.0 и USB 3.1 Gen 1 Type-C (DP 1.4, вывод 8K@30), а также двумя USB 2.0 и аудиокодеком ES8388. Цена и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются.