Представлен одноплатный компьютер Orange Pi 5

CNX-Software сообщает о выходе одноплатного компьютера Orange Pi 5, в основе которого лежит аппаратная платформа Rockchip. Новинка характеризуется габаритами 100:62 мм, массой 46 граммов, поддержкой операционных систем Android 12 и Debian 11, восьмиядерным чипсетом RK3588S с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G610 MP4, 4, 8, 16 и 32 ГБ ОЗУ LPDDR4/4x, 32 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карты памяти microSD, разъемом HDMI 2.1, 1GbE-контроллер с разъёмом RJ45, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) и Bluetooth 5.0 LE, интерфейсами USB 3.0 и USB 3.1 Gen 1 Type-C (DP 1.4, вывод 8K@30), а также двумя USB 2.0 и аудиокодеком ES8388. Цена и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются.

Colorful представляет материнскую плату iGame Z690D5 Ultra…
Colorful представила новейшую материнскую плату iGame Z690D5 Ultra для процессоров Intel Core 12-го покол…
COLORFUL представила материнскую плату iGame Z690D5 Ultra…
Компания Colorful Technology представила материнскую плату iGame Z690D5 Ultra для процессоров Intel Core …
Biostar представил материнскую плату X670E Valkyrie на Compu…
Похоже, Biostar пытается повысить конкурентоспособность на потребительском рынке материнских плат, и хотя…
ASRock раскрывает подробности о своей линейке материнских пл…
ASRock поделилась более подробной информацией о линейке материнских плат X670 E Taichi Carrara, X670 E St…
MSI представила материнскую плату WS WRX80 для процессоров A…
Компания MSI представляет материнскую плату WS WRX80 для процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO серий 500…
Дизайн печатной платы ASUS PRIME X670-P WIFI демонстрирует д…
Печатная плата материнской платы ASUS PRIME X670-P WIFI также просочилась перед запуском, что демонстриру…
ASRock выпускает обновление BIOS для материнских плат Intel …
ASRock объявила о выпуске обновления BIOS для своих материнских плат серии 600 для поддержки будущих проц…
MSI запускает тематические комплектующие EVANGELION e: PROJE…
MSI объединяет усилия с киберспортивным брендом EVANGELION e: PROJECT, чтобы предложить геймерам и фаната…
Обзор ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4. Материнская плата с поддержкой DDR4 и PCIe 5.0Обзор ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4. Материнская плата с поддержкой DDR4 и PCIe 5.0
Обзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платыОбзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платы
Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы
Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборкиОбзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки
Обзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платыОбзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor