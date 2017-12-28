Представлен одноплатный компьютер Orange Pi One Plus

В сети появилась информация о миниатюрном компьютере Orange Pi One Plus, который ориентирован на работу в области Интернета вещей. Перед нами одноплатное изделие с размерами 68:48 мм. Новинка построена на процессоре Allwinner H6, который характеризуется четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53 с поддержкой 64-битных инструкций и графическим ускорителем ARM Mali-T720MP2 с поддержкой OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1, OpenCL 1.1 и Microsoft DirectX 11 FL9_3.

Также здесь предусмотрен 1 ГБ оперативной памяти DDR3, сетевой контроллер Gigabit Ethernet с соответствующим разъёмом для подсоединения кабеля, порты USB 2.0 и Micro-USB, интерфейс HDMI 2.0a. а для хранения данных предлагается использовать карты microSD. Плата поддерживает декодирования видео H265/HEVC в формате 4K@60fps (60 кадров в секунду). Заявлена поддержка операционной системы Android 7.0 Nougat. Ориентировочная цена Orange Pi One Plus составляет 20 долларов.