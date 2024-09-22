Представлен пауэрбанк Black Shark 55W на 20000 мАч

Бренд Black Shark пополнил ассортимент портативных аккумуляторов моделью Black Shark 55W, ёмкость которой составляет 20000 мАч. Новинка характеризуется шириной 67 мм и толщиной 26 мм, встроенным в корпус плетенным кабелем USB-C, одним интерфейсом USB-C и одним портом USB-A для одновременной зарядки трех гаджетов, выходной мощностью 55 Вт, входной зарядкой на 40 Вт, поддержкой большинства стандартов быстрой зарядки (PPS, PD, SCP, UFCS и QC) для смартфонов, планшетов и даже ноутбуков. По данным производителя, пауэрбанк способен зарядить iPhone 16 Pro Max до 50% всего за 20 минут. Цена Black Shark 55W на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 25 долларов.

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